Sono 60 i milioni di euro messi in campo dalla Regione per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Ciò grazie all’approvazione, ieri in Consiglio regionale, della legge Finanziaria.

“Un atto di grande responsabilità dell’intero consiglio regionale”, è stato il commento del capogruppo dei Riformatori Sardi Aldo Salaris che sottolinea come tuttavia, “È ovvio che non è la nostra finanziaria, quella politica che avrebbe definito le linee programmatiche caratterizzanti l’azione di governo di questa maggioranza. Avremo comunque modo di attuare successivamente tutte quelle misure sulle quali la nostra maggioranza vorrà distinguersi. Vista la situazione ha prevalso il senso di responsabilità per la salute e la tutela dei sardi e della Sardegna”.