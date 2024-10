Domani alle 17 è prevista, durante la seduta del Consiglio regionale, la discussione del Collegato alla Manovra finanziaria regionale e sono 820 gli emendamenti presentati.

La commissione Bilancio, presieduta da Stefano Schirru (Psd'Az), esaminerà e scremerà i correttivi agli 83 articoli del testo e quelli che passeranno, avranno il via libera per essere discussi in Aula.

Tra gli emendamenti attesi sono presenti quelli che riguardano le province e l'edilizia, in particolare le norme da recuperare dopo la bocciatura della Consulta.

Il testo è una sorta di "tagliando normativo per poter dare attuazione concreta a molte leggi", era stata la precisazione dell'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino la scorsa settimana prima di un altro rinvio dei lavori.

Il disegno di legge della Giunta regionale attende l'approvazione dopo quasi sei mesi, cosicché la giunta, secondo l'assessore, possa poi passare all'esame dell'assestamento di bilancio da approvare entro il 31 luglio.