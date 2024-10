“Un provvedimento di largo respiro che darà nuovo impulso all’economia isolana e permetterà alle imprese e alle famiglie sarde di guardare con più ottimismo al futuro”.

Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais al termine dei lavori dell’Aula che ha approvato la Manovra finanziaria.

“Il provvedimento in Consiglio è stato, anche grazie alle opposizioni, ulteriormente migliorato per cercare di dare risposte ai settori produttive, ai comuni, alle famiglie sarde”.

Di particolare importanza per il Presidente Pais gli interventi in materia di agricoltura, di sanità, di lavoro e di istruzione e quelli riguardanti la cultura: “Di grande rilevanza anche l’emendamento approvato che valorizza per la prima volta ‘le città di fondazione’ della Sardegna: Fertilia, Carbonia e Arborea".

Trecento mila euro per gli anni 2023 e 2024 “Per la realizzazione di opere materiali e immateriali finalizzate la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno portato alla Fondazione delle città di Fondazione”.