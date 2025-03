"Non c'è nulla, è una finanziaria che arriva tardi, approda in Consiglio regionale a tanti mesi da quando avrebbe dovuto e soprattutto arriva in una forma che non dà alla Sardegna le risposte di cui c'è bisogno". Umberto Ticca, capogruppo dei Riformatori sardi, non ha dubbi sul giudizio verso la Manovra da dieci miliardi di euro che domani comincia il ciclo di audizioni in commissione Bilancio.

"Non dà il necessario supporto agli enti locali, ora vediamo se riusciremo a raddrizzare il tiro - spiega -. Dal punto di vista della sanità, dopo quella leggina, il dl 40 che è stato approvato, ci aspettavamo almeno nella manovra finanziaria di vedere qualcosa di concreto per aiutare un settore ormai allo stremo, invece non c'è nulla di rilevante neppure qui".

"Per anni grillini e sinistre hanno criticato il poltronificio Solinas - ricorda Fausto Piga, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia - tuttavia quando abbiamo rivisto l'organizzazione tecnico-politica di assessorati e presidenza, l'abbiamo fatto in buona fede e convinti che poteva essere uno strumento utile per migliorare l'azione di governo da parte di chiunque si trovasse alla guida della Regione - evidenzia il consigliere di opposizione -, di fatto la stessa presidente Todde ci ha dato ragione, perché quella legge non è mai stata cancellata, ma non ci saremmo mai aspettati che dal no alle poltrone si passasse alla loro moltiplicazione come successo con Province e Sanità".

"In dodici mesi di legislatura l'unico pensiero della maggioranza Todde è stato quello di ipotecare poltrone dando vita a tre poltronifici: super staff Todde, Province e Sanità", è l'affondo del meloniano.

"L'assessore al Bilancio - sottolinea Piga - ha evidenziato che la massa manovrabile della finanziaria è abbastanza ridotta, appena trecento milioni per il 2025, 900 sul triennio, oggettivamente poche per dare risposte concrete in favore di famiglie, imprese e territori. Ebbene - incalza l'esponente di Fdi - un motivo in più affinché la Todde dia una sforbiciata ai suoi poltronifici e reperisca risorse aggiuntive" Piga mette in guardia la governatrice: "Non pensi a giochi di prestigio riducendo le poltrone che non fanno gola, se sforbiciata deve essere lo si faccia in modo serio e senza gettare fumo negli occhi dei sardi con la solita propaganda grillo-populista".