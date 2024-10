La discussione generale nell’Aula del Senato continua, dopo la pausa di un’ora circa, alle 17:30 e inizia con l’intervento di 20 minuti del leader di Italia Viva Matteo Renzi.

“Crisi incomprensibile? Io penso che il suo Governo non sia il governo migliore del mondo, pensiamo che per la tragedia in corso ci sia bisogno di un governo più forte”, dice Renzi per il quale, parlando al presidente “non è stata aperta ancora la crisi istituzionale, perché lei non si è ancora dimesso”.

L’ex presidente del consiglio accusa Conte di non aver ascoltato le richieste di Italia Viva: “Noi irresponsabili? Siamo stati fin troppo pazienti. Sono mesi che in quest’aula le chiediamo una svolta. Il nostro Paese ha tre record negativi, tre crisi: economica, sanitaria - l'Italia è il Paese al mondo con il peggior rapporto tra popolazione e decessi per Covid – e sull’educazione scolastica”.

“Ha cambiato la terza maggioranza pur di stare dove è”, tuona Renzi. “Le ho chiesto di fare un passo in avanti. È più preoccupato di piazzare qualcuno al posto giusto”, mentre “bisogna portare rispetto alle ministre che si sono dimesse” alle quali non interessava mantenere la poltrona.

“Non si può rinunciare alle idee per una poltrona”, sottolinea ancora il leader di Italia Viva.

Rivolgendosi al premier Renzi spiega: "Quando sono venuto a trovarla, lei mi ha detto con gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. Io, con la stessa gentilezza, ho detto di no, perché in questo momento è in ballo il futuro del Paese non quello di qualcuno di noi".



“Lei ha scelto una strategia, a fronte di una nostra richiesta ha scelto di arroccarsi”.