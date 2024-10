Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che mercoledì ha compiuto 50 anni. Una sessantina di invitati si sono riuniti in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti, apprende l'Adnkronos, anche Silvio Berlusconi e il premier Giorgia Meloni, seduti allo stesso tavolo con i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli. "Buon compleanno, Matteo Salvini!", ha scritto Berlusconi sui social, postando una foto che lo ritrae sorridente con il leader della Lega e il premier.



Al party c'erano anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e i ministri leghisti Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli. Il leader del Carroccio ha festeggiato in un hotel a pochi chilometri da Milano con i familiari e gli amici più stretti. Gli invitati, raccontano, erano un centinaio.



Tra gli invitati anche il parlamentare e imprenditore della sanità privata Antonio Angelucci, già editore de 'Il Tempo' e 'Libero', che secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe chiuso un accordo con la famiglia Berlusconi per l'acquisto del 70 per cento de 'Il Giornale', lo storico quotidiano milanese.