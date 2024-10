Nei giorni scorsi, la Consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Christian Solinas e all’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu, sullo stato di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, della Tessera sanitaria e della Carta Nazionale dei Servizi.

Nell’interrogazione, la Cuccu specifica come il Fes, “Rappresenta uno dei pilastri della sanità digitale volta a migliorare i servizi sanitari erogati in termini qualitativi che e di efficienza, in modo tale da agevolare non solo l’assistito, che può consultare sempre e in ogni luogo, in forma digitale, la propria documentazione sanitaria, ma anche i medici specialisti, che possono curare più agevolmente i cittadini anche in situazioni di emergenza, nonché semplificare il rapporto tra paziente e medico”.

Tra le richieste anche di quella di sapere “Se l’Ats Sardegna ha avviato la campagna informativa 2019 e, in caso contrario, quando verrà attivata e con quale tempistica”.