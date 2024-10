“Chiediamo a gran voce che ci si attivi alla apertura immediata della Terapia Intensiva, vista la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, potrebbe accettare sia pazienti post chirurgici gravi sia pazienti Covid essendo dotata anche di respiratori”.

È questa la richiesta formulata dal circolo “Tricolore” di Fratelli d’Italia Alghero che, in una nota, aggiunge: “Abbiamo saputo che proprio in questi giorni, ci sarebbe dovuta essere la riapertura delle sale operatorie del Marino. Passaggio essenziale per riportare a regime l'operatività del presidio di viale Primo Maggio. Invece, siamo venuti a conoscenza che nella giornata di ieri non sarebbe arrivata la comunicazione attesa per riavviare le operazioni e che queste siano state effettuate presso l'Ospedale Civile. Non sappiamo cosa sia accaduto, ma registriamo l'ennesimo ritardo rispetto a quanto annunciato e ci chiediamo se ci sia qualcosa di prestabilito che ne impedisca il riavvio delle attività”.