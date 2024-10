Il primo no a Draghi arriva da Fratelli d’Italia. La delegazione del partito sovranista guidata da Giorgia Meloni, ha incontrato il presidente incaricato questo pomeriggio.

"È stato un confronto cordiale, franco, spero costruttivo - commenta la Meloni -. Abbiamo ribadito che Fratelli d’Italia non voterà la fiducia al suo governo per una ragione di merito e di metodo, che non dipendono dalla sua autorevolezza. Ma l’Italia non è democrazia di Serie B".

La leader di Fdi ha detto di temere "che si stia andando verso una maggioranza in cui i partiti preponderanti sono gli stessi che ci hanno portato al disastro. Fratelli d’Italia non andrà mai al Governo con il Pd, con il M5S e con Renzi". L'esponente del centrodestra promette di dare una mano dall'opposizione, "non abbiamo bisogno di chiedere ministri e sottosegretari. Se arriveranno provvedimenti per fare bene all’Italia. Noi voteremo questi provvedimenti come abbiamo sempre fatto".