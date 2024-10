"Il fondo di 1,5 miliardi di euro che lo Stato mette a disposizione delle Regioni per l'emergenza Covid va rivisto". E' il commento dell'assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino. Alla Regione Sardegna toccherebbero 150 milioni di euro. "Una cifra evidentemente insufficiente - fa notare Fasolino - soprattutto per le Regioni a Statuto speciale che, a differenza delle ordinarie, devono garantire anche servizi essenziali come la sanità e i trasporti".

La Sardegna, prosegue l'esponente della Giunta Solinas, "ha un bilancio fondato, per l'80%, sulle entrate erariali. Dalle nostre stime, vista la riduzione del gettito determinata dall'emergenza Covid-19, alle casse regionali mancheranno tra i 600 e i 700 milioni di euro. Un buco che mette a rischio anche i servizi essenziali garantiti dalla Regione".

La richiesta rivolta allo Stato è quella di rivedere la capienza del fondo. "Per l'emergenza sanitaria la Commissione Ue ha concesso all'Italia la possibilità di sforare di 80 miliardi, e di questi lo Stato non può riconoscerne alle Regioni solo 1,5".