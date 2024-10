“Il Ministero dell'Ambiente inserirà nel Decreto Maggio un bonus per incentivare l'acquisto di bici, bici elettriche e monopattini, mettendo a disposizione fondi per 125 milioni di euro. Si tratta di una misura pensata per essere una valida alternativa ai mezzi di trasporto, per evitare così il congestionamento dei centri urbani e possibili rischi di assembramento nella di post emergenza”.

A dirlo è la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana, capogruppo alla Camera della Commissione Ambiente.

“Il bonus, studiato in collaborazione col Ministero dei Trasporti, avrà, ovviamente anche una finalità ambientale: il Governo, infatti, con il ministro Costa in prima linea - sottolinea la parlamentare -, porta avanti quel progetto di sensibilizzazione culturale alla mobilità sostenibile, a zero emissioni, per un miglioramento della qualità dell'aria e della vita”.