Sostenere le piccole e medie imprese di Porto Torres è la richiesta formulata dalla segretaria del Partito Sardo d’Azione, Ilaria Faedda, all’Amministrazione comunale.

“Un momento difficile per le attività produttive della città, ora fortemente provate da un’emergenza sanitaria che avrà pesantissime ripercussioni economiche su tutto il nostro territorio”, queste le sue parole.

“Le recenti disposizioni restrittive – dichiara la Faedda – prese per far fronte all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, che impongono la chiusura di diverse attività e il coprifuoco per altre ha ulteriormente aggravato il disagio e la preoccupazione si fa sempre più alta. Una situazione delicata che, però, siamo sicuri possa essere attenuata da provvedimenti concreti e rapidi.

Tra le proposte formulate, la sospensione di tasse come Imu, Tari, Tasi, la tassa occupazione per il suolo pubblico e quella sulla pubblicità su insegne. “Tutto questo – conclude – per evitare che si passi dal chiuso per coronavirus al chiuso per sempre”.