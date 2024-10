Il sindaco uscente di Sorso Fabrizio Demelas viene ampiamente riconfermato alla guida del municipio con oltre il 70% delle preferenze per la sua lista Progetto Sorso 2030.

Sconfitta la sfidante Maria Giovanna Delrio (ferma attorno al 28%), che rivolge gli auguri al vincitore sui social: "Auguri di buon lavoro al sindaco Fabrizio Demelas: i numeri non sono ancora ufficiali ma dai dati in nostro possesso vediamo che la maggior parte dei cittadini di Sorso ha espresso la volontà di proseguire con l’esperienza dell’attuale giunta. E quando i cittadini si esprimono hanno sempre ragione".

"Come lista del Partito Democratico ci siamo messi in gioco - aggiunge Delrio -. Certo, abbiamo commesso alcuni errori di valutazione ma siamo orgogliosi di aver dato corpo a un’alternativa seria: ciò che ci sta a cuore non è il potere fine a se stesso ma il bene della nostra comunità ed è con questo spirito che continueremo il nostro impegno come forza di opposizione in consiglio comunale portando proposte ed evidenziando inefficienze. Lo faremo perché crediamo nella democrazia e perché siamo convinti che Sorso abbia necessità di un cambiamento, a partire dall’alternanza della sua classe dirigente che purtroppo è sempre la stessa da 15 anni a questa parte".