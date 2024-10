Stando agli exit poll (dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai) in attesa delle prime proiezioni dalle 14 di oggi, il candidato a sindaco del Campo Largo per la città di Cagliari Massimo Zedda diventerebbe primo cittadino già al primo turno.

L'esponente dei Progressisti, già sindaco del capoluogo sardo dal 2011 al 2019, è in vantaggio con una forchetta tra il 59% e il 63%.

A seguire Alessandra Zedda per il centrodestra con una forbice tra il 31 e il 35 %; Giuseppe Farris (civico) si attesta sul 2,5/4,5%; Claudia Ortu (Potere al Popolo) tra lo 0,5 e il 2,5%. Si tratta di exit-poll con copertura del campione dell'82%. Lo spoglio inizierà alle 14 di oggi, lunedì 10 giugno.