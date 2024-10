Due gli appuntamenti in programma per il vice premier Luigi Di Maio. In vista delle elezioni europee del 26 maggio, il ministro Luigi Di Maio sarà ad Alghero sabato prossimo, 4 maggio, ore 11:30 in Piazza Civica e ad Assemini, ore 20, in Piazza Repubblica presso l'Anfiteatro Comunale.

“Ci vediamo per parlare di futuro e cambiamento, in Italia e in Europa” si legge sul blog ufficiale del Movimento 5 stelle.