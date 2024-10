Un debutto in politica con mezzo milione di voti portati alla Lega quello di Roberto Vannacci.

Il generale, durante la notte appena trascorsa, non si è sbilanciato troppo sul risultato elettorale ma ha dichiarato all’Agi di essere deluso dalla scelta di Umberto Bossi.

L’ex leader della Lega ha infatti fatto sapere di aver votato un candidato indipendente tra le file di Forza Italia, Marco Reguzzoni, ex leghista, una mossa che non è piaciuta al neo candidato, “Un amico che cambia idea all’ultimo non è leale”, ha riferito all’Agi Vannacci, mentre “le persone che cambiano faccia in base al vento mi sanno di tradimento”, sono le parole che ha affidato a Lapresse.

“Non andrei mai a combattere con una camerata che il giorno prima decide di cambiare schieramento – ha detto Vannacci all’Adnkronos – perché la correttezza e la lealtà sono i primi requisiti per combattere insieme”.

La scelta “non leghista” di Bossi ha creato diversi malcontenti tra le file salviniane, tra cui lo stesso leader, Matteo Salvini, il quale ha parlato, come riporta Il Corriere, di “bizzarria” in merito a un ex segretario.