"Lei è Cinzia Pilo, un'amica, una donna straordinaria, una combattente nata, una manager competente con tanta esperienza a livello internazionale. Si è sempre battuta per i diritti di tutte e tutti e per la valorizzazione delle donne in tutti i settori. Cinzia è candidata con il MoVimento 5 Stelle nella circoscrizione Isole alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno". Così la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde in un post su Fb sostiene la candidatura della manager sassarese Cinzia Pilo.

"Cinzia, orgogliosamente sarda, si candida per rappresentare in Europa la Sardegna e i sardi, e con lo stesso impegno la Sicilia e i siciliani. Si candida per darci voce, per sostenere le nostre battaglie, per rimettere al centro le nostre priorità anche a livello europeo", afferma Todde.

"Temi come continuità territoriale, insularità, lavoro, impresa, turismo, innovazione, giovani, lotta allo spopolamento, pace, diritti e speranza, verranno portati in Europa da Cinzia con impegno e competenza. La storia di Cinzia è emozionante, a tratti incredibile, e sono convinta che una donna del suo valore possa rappresentarci al meglio. È il momento del Noi, in Europa. Forza Cinzia", conclude la governatrice.