“Questo è il risultato del Movimento 5 Stelle Porto Torres: ci confermiamo come la prima forza politica cittadina”.

Queste le parole del Sindaco di Porto Torres Sean Wheeler il giorno dopo le elezioni europee. “L’affluenza è stata molto bassa, purtroppo, ma vorrei fare un ringraziamento a coloro che sono andati votare. Scegliere è nostro diritto e un nostro dovere e dovremo sempre ricordarcelo”, queste ancora le sue parole.

“Il mio pensiero – aggiunge Wheeler – va anche a tutti i candidati del MoVimento 5 Stelle. In particolare al nostro concittadino Donato Forcillo (candidato Parlamento Europeo M5S - Sardegna/Sicilia). Non era un'impresa facile, visto il sistema elettorale e lo squilibrio di popolazione con la regione Sicilia, ma Donato ha comunque preso in totale oltre 29 mila preferenze. Il suo – conclude il primo cittadino – è stato un ottimo risultato e sono sicuro che farà tesoro di questa esperienza”.