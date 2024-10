“La Sardegna resta fuori dall’Europarlamento, a meno di una rinuncia di un eletto candidato in più collegi, a causa di una legge elettorale che deve essere assolutamente cambiata”.

A dirlo è Ii Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ha espresso il suo rammarico per la mancata elezione di deputati sardi nel Parlamento europeo.

“Ancora una volta – queste ancora le sue parole – la Sardegna resta senza eurodeputati. Il collegio unico Sardegna – Sicilia ci penalizza a causa della differenza demografica tra le due Regioni. Urge cambiare questa legge elettorale che per la Sardegna è una sfida impari e che troppo spesso non consente al nostro popolo di avere voce in Europa”.