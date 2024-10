“Il 64% dei Sardi non ha votato per questa Europa, non hanno votato questi partiti italiani che fanno solo gli affari del nord e dei potentati economici”.

A dirlo è, con un post pubblicato su Facebook, Mauro Pili che aggiunge: “Il 64% dei Sardi ha scelto di non essere complice di chi imbroglia i sardi e la Sardegna”.

“Un voto inequivocabile – rimarca – che segna un dato rilevante di contestazione verso una Sardegna usa e getta. I Sardi che scelgono di non votare aumentano anche rispetto a 5 anni fa”.

Pili sottolinea come “Nel 2014 aveva votato il 41,3 dei Sardi, oggi appena il 36%. Un “non voto” che non va derubricato come faranno i soloni a meta disaffezione”.

“In Sardegna – continua Pili – va letta come protesta, forte e chiara, contro partiti che perseguono interessi contro la Sardegna, candidati inesistenti e inutili e impresentabili”.

“I motivi del non voto li ho spiegati nel dettaglio e come promemoria li ripropongo per chi ancora non avesse capito – conclude – che la Sardegna servono risposte concrete non chiacchiere a vuoto”.