Appena il 36,25% degli elettori si è presentato alle urne in Sardegna, circa il 6% in meno rispetto al 2014, con l'Isola maglia nera in Italia per affluenza alle elezioni europee.

La Lega si afferma come primo partito anche in Sardegna con il 27,57%. Seguono M5S col 25,70% e Pd col 24,27%.

Piuttosto lontani Forza Italia con il 7,81% e Fratelli d'Italia con 6,24, mentre tutti gli altri partiti non hanno superato il 3%.

La candidata sarda più votata nella circoscrizione Isole (Sardegna-Sicilia) è stata la capolista M5S Alessandra Todde con 88.206 voti. Secondo fra gli isolani è risultato Andrea Soddu, esponende Dem e sindaco di Nuoro, con 69.506 preferenze. Salvatore Cicu di Forza Italia, europarlamentare uscente, ha ottenuto 28.470, mentre la candidata della Lega Sonia Pili ha raggiunto 24.568 voti. Antonella Zedda di Fratelli d'Italia ha ottenuto 13.536 preferenze.

Alle precedenti europee la Sardegna era riuscita a eleggere tre eurodeputati: il già citato Cicu, Renato Soru per il Pd e Giulia Moi per il M5S.