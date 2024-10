Vittorio Feltri, al termine della tornata elettorale che ha visto la popolazione italiana recarsi al voto per le elezioni europee, ha commentato l'esito degli spogli focalizzandosi sui due candidati che più hanno fatto parlare di sé, il generale Roberto Vannacci, per la Lega, e Ilaria Salis per Alleanza Verdi Sinistra.

Il direttore di Libero promuove l'esponente del Carroccio: "Vannacci ha preso una valanga di voti - commenta -, e questo conferma quello che avevamo ipotizzato. Dice delle cose che sono il pensiero della maggioranza degli italiani. Noi gli facciamo i complimenti, a lui e a coloro che lo hanno votato, capendo che non siamo di fronte a un diavolo ma a una persona di buon senso che dice cose che più o meno pensiamo tutti".

E commenta così su Ilaria Salis: "Ci ha stupiti la cosiddetta Salis, quella ragazza che è stata in galera in Ungheria, poi ai domiciliari. Questa signorina è stata eletta con i Verdi, quindi sarà parlamentare europeo lei che non si capisce quali meriti abbia se non quelli di essere stata in galera. Questa ne ha combinato di tutti i colori nella sua vita, però siccome è comparsa in tv con le catene ha intenerito i cuori delle 'sciure', specialmente milanesi, che l'hanno votata in massa proprio per liberarla, per una questione umanitaria. Benissimo, a noi non è che dispiaccia tanto; tanto nel parlamento europeo conterà come il due di picche. Si segnala però questa vicenda perché è vero che il nostro paese ha una classe politica di deficienti, ma anche i nostri elettori dimostrano di avere una quota di imbecilli abbastanza cospicua".