Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriverà nelle prossime ore in Sardegna. L’ex premier trascorrerà un’intera giornata, lunedì 27 maggio, nell’Isola toccando nel suo tour elettorale, tre delle cinque città sopra i 15mila abitanti chiamate al voto per le amministrative dell'8 e 9 giugno: Sassari, Alghero e Cagliari.

Tre appuntamenti anche in vista delle europee che si svolgeranno negli stessi giorni. Conte, che atterrerà all'aeroporto di Alghero, sarà prima a Sassari, in piazzale Segni alle 11, per incontrare i cittadini. Quindi, a pranzo si sposterà ad Alghero per un incontro a porte chiuse con il candidato sindaco del campo largo Raimondo Cacciotto e i quattro assessori pentastellati della giunta Todde (Agricoltura, Turismo, Lavoro e Lavori Pubblici). Poi una passeggiata sul lungomare Bousquet e la partenza per Cagliari, dove alle 18, al teatro Doglio, farà tappa il tour italiano "L'Italia che conta".