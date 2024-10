In Francia il partito di Marine Le Pen Rassemblement National, guidato attualmente da Jordan Bardella, ha conquistato più di un terzo dei voti più del partito di Emmanuel Macron Reinassance. Il presidente francese ha parlato in diretta tv alla nazione ieri sera e ha annunciato lo scioglimento dell'Assemblea nazionale , convocando nuove elezioni nel Paese il 30 giugno e il 7 luglio .

Si dimette anche il capo del governo belga Alexandre De Croo , alla luce dei risultati delle elezioni legislative nazionali: " Da domani sarò un premier dimissionario ". In Belgio si è infatti votato anche per le Politiche, oltre che per le Europee e il liberale De Croo è uscito sconfitto.