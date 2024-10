“Il risultato definitivo delle elezioni europee è arrivato e dice che, nonostante le quasi 90 mila preferenze ottenute, non sono tra gli eletti del MoVimento 5 Stelle. Questo è un dato di fatto che va accettato serenamente ed elaborato, ma è altrettanto vero che questa campagna elettorale mi lascia una grande ricchezza: quella che mi hanno donato le persone incontrate sul mio cammino, che mi hanno supportato anche solo con una parola di fiducia, stima e incoraggiamento”.

A dirlo è, sulla sua pagina Facebook, Alessandra Todde (Movimento Cinque Srelle), la candidata sarda più votata in queste ultime elezioni europee.

“Faccio un grande in bocca al lupo ai portavoce eletti, sono sicura che metteranno in pratica tutte le idee e le azioni che il MoVimento ha in programma per i cittadini sardi, siciliani, italiani ed europei”.

“Io continuerò a impegnarmi – queste ancora le sue parole – per difendere i valori in cui ho sempre creduto e starò sempre dalla parte delle persone, del riscatto dei nostri meravigliosi territori, dell'innovazione, della legalità, del cambiamento e della partecipazione”.

“Ci tengo – conclude Todde – a dirvi un'ultima cosa, per me molto importante: la mia porta è e resterà sempre aperta, e se mi considererete vostro punto di riferimento ne sarò onorata. Un grazie immenso e di cuore a tutti”.