Un patto tutto centrista tra Forza Italia, Riformatori sardi e Noi Moderati che punta all'Europa. L'accordo, che sarà ufficializzato domani a Roma con la presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del parlamento di Strasburgo dell'8 e 9 giugno prossimi, prevede per la circoscrizione Isole la candidatura di Michele Cossa, leader dei Riformatori e da sempre impegnato sul fronte della battaglia per l'insularità.

Cossa sarà l'unico sardo nelle liste di Fi, dove la capolista sarà Caterina Chinnici, eurodeputata uscente del Partito democratico che ora è passata con i berlusconiani, figlia di Rocco, il magistrato del pool Antimafia che fu ucciso nel 1983 da Cosa nostra.

Cossa, 64 anni, presidente della commissione speciale per l'Insularità, è stato tra i promotori dell'inserimento del principio di insularità nella Costituzione.