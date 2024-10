L'astensionismo si conferma il dato più preoccupante delle elezioni anche stavolta. Ma in Sardegna si distinguono numerosi ultracentenari che hanno deciso di non perdere l'appuntamento con le urne e presentarsi ancora ai seggi. Ieri l'ingegnere di Nuoro Sebastiano Maccioni, 106 anni il 4 novembre prossimo. Oggi la nonnina di Esterzili zia Teresina Loi, 101 primavere.

La donna, poco dopo le 9, ha raggiunto il seggio a poca distanza dalla sua abitazione per votare in occasione delle europee e delle amministrative che riguardano il suo paese.

Anche Villagrande Strisaili, centro ogliastrino della blue zone, vanta un piccolo record. I coniugi Gabriele Mereu, di anni ne ha 98, e Ermelinda Piroddi, 88, 186 anni in due, hanno votato anche in questo caso sia per le europee che per le comunali.