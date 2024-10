Sono 13 i candidati sardi alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno prossimi.

Per Fratelli d'Italia il candidato sardo nel collegio Sardegna-Sicilia è il deputato Salvatore Deidda. Nella lista Forza Italia-Riformatori-Noi moderati candidati l'esponente dei Riformatori sardi Michele Cossa e l'ex sindaca di Lula e già eurodeputata Maddalena Calia. La Lega candida l'ex senatrice nuorese Lina Lunesu.

Il M5s punta su due sardi in lista: Cinzia Pilo e Matteo Porcu. Avs ha scelto Francesco Muscau, coordinatore regionale dei Verdi, mentre la candidata in quota Sinistra italiana, già annunciata, è Ilaria Salis, l'insegnante detenuta in Ungheria, di origini cagliaritane. Nel Pd in campo la psicologa Angela Quaquero, ex presidente della Provincia di Cagliari. Candidati con il movimento di Michele Santoro "Pace, terra, dignità" Gianni Fresu, ex segretario regionale di Rifondazione comunista, ed Elisa Monni (Liberu).

La coordinatrice regionale del Popolo della famiglia, Barbara Figus, è candidata con Libertà, il cartello elettorale di Cateno De Luca. Azione punta, invece, su Nicola Trudu. Per Stati Uniti d'Europa la candidata sarda è Pierina Putzolu (Psi).

L''ex parlamentare radicale e attivista dei diritti dei detenuti Rita Bernardini è invece la capolista di Stati Uniti d'Europa alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno nella circoscrizione Isole. Al secondo posto il presidente del Gal Nebrodi Francesco Calanna, seguito dall'ex rettore di Palermo Fabrizio Micari e da Valentina Falletta, in quota Italia viva, da Luca Ballatore del Psi, da Pierina Puzzolu (Psi Sardegna) e da Carola Politi di + Europa. Chiude la lista il leader di Iv Matteo Renzi.

Depositata alla Corte d'appello di Palermo la lista di Azione con i candidati alle elezioni Europee per la circoscrizione Isole. Capolista è Carlo Calenda, segretario di Azione. Seguono l'ex europarlamentare Sonia Alfano, Gianfranco Damiani, Martina Benoni, Giangiacomo Palazzolo (ex sindaco di Cinisi e componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa), Rosanna Cocomero, Nicola Trudu, e l'ex ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti.

Anche nella circoscrizione Isole, come in tutte le altre, sarà Giorgia Meloni a guidare la lista di Fratelli d'Italia per le elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Dopo la premier seguono il parlamentare europeo uscente Giuseppe Milazzo, Salvatore Deidda, l'assessore al turismo della Regione siciliana Elvira Amata, la parlamentare regionale Giusy Savarino, l'ex assessore regionale alla salute Ruggero Razza, Massimiliano Giammusso e Alessia Scorpo.

La parlamentare europea uscente Annalisa Tardino è la capolista della Lega nella circoscrizione Isole alle elezioni Europee dell'8 e 9 giugno. Al secondo posto il generale Roberto Vannacci, seguono Ester Bonafede, in quota Udc, il senatore Antonino Germanà, Michelina Lunesu, Francesca Reitano, l'ex sindaco di Catania Raffaele Stancanelli e l'attuale assessore regionale alla Formazione Girolamo Turano

.La parlamentare europea uscente Caterina Chinnici, che però era stata eletta nel Pd, è la capolista di Forza Italia nella circoscrizione Isole per le Europee dell'8 e 9 giugno prossimi. Seguono Michele Cossa, Maddalena Calia, Massimo Dell'Utri, l'attuale assessore regionale all'Economia Marco Falcone, l'ex assessore regionale Bernardette Grasso, la parlamentare regionale e sindaco di Montevago Margherita La Rocca Ruvolo e l'attuale assessore regionale alle attività produttive Edy Tamajo.

Per quanto riguarda la lista promossa dal giornalista Michele Santoro "Pace Terra Dignità", lo stesso Michele Santoro sarà il capolista, seguito da Benedetta Sabene, Raniero Luigi La Valle, Federica Baccoli, Ginevra Roberta Bompiani, Giovanni Fresu detto Gianni Fresu, Antonino Mantineo detto Nino Mantineo, Elisa Monni. "Sono state raccolte 17 mila firme presentate certificate in tribunale a Palermo - dice Michele Santoro - di queste 15.333 con il certificato elettorale accluso".