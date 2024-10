233 collegamenti, di cui 89 nazionali e 144 internazionali, in 25 Paesi, serviti anche da tre nuove compagnie, 9,4 milioni i posti disponibili. Nella sala conferenze Executive dell’aeroporto di Alghero, gli assessori regionali del Turismo, Gianni Chessa, e dei Trasporti, Antonio Moro, hanno presentato questa mattina la stagione estiva dei tre aeroporti sardi.

I posti disponibili sulle rotte internazionali sono in prevalenza per la Germania (23%), poi Francia (16%), Regno Unito (13%), Spagna e Svizzera (11%), Polonia (4%), Paesi Bassi (3%) e altri (19%). Importanti novità, tra le quali il volo internazionale Cagliari-Dubai, che sono ottimi presupposti per avere una nuova stagione record, con l'obiettivo di superare i 7 milioni di arrivi e gli oltre 20 milioni di presenze del 2022", ha spiegato l'assessore Chessa.

LE INTERVISTE Con l’assessore Moro abbiamo parlato di continuità territoriale aerea e della fusione, approvata nei giorni scorsi tra i due aeroporti di Alghero e Olbia. L’esponente della Giunta Solinas: "Ora bisogna capire e ribadire il ruolo della Regione".

“Sarà una stagione da record. Io sono sempre ottimista per carattere, ma i numeri li ho sempre azzeccati. La matematica è il mio forte, magari altre materie meno”, ha scherzato l’assessore Gianni Chessa.

Durante la conferenza stampa, ha parlato del “grande lavoro svolto della Regione” nell’attività per lo sviluppo dell'attrattività turistica.

Presente alla conferenza anche il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais: “L’obiettivo è quello di allungare quanto più possibile la stagione e di rafforzare il diritto dei sardi alla mobilità”.

Anche con il consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde abbiamo parlato della fusione dei due aeroporti: “Non sono pregiudizialmente contrario o favorevole alla fusione, importante che funzioni. La Regione si è rilassata”