“Vicini al traguardo” è la frase pronunciata dal Consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossa, a proposito dell’eradicazione della peste suina.

“Un significato enorme per la Sardegna – ribadisce – in termini di salute animale e ripresa dell’export di carne di maiale e insaccati. Dobbiamo tornare, anche nella produzione di prosciutti e salumi, a essere eccellenza riconosciuta come tale anche oltre i confini italiani”.

“Sono convinto – conclude Cossa – che la Sardegna, in termini di produzione e lavorazione di carne suina debba tornare ad essere il diretto concorrente della Spagna di cui non invidiamo nulla avendo storicamente una qualità della materia prima e una abilità nella lavorazione delle carni di eguali misura e valore”.