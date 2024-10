“Vicini al traguardo” è la frase pronunciata dal Consigliere regionale dei Riformatori, Michele Cossu, a proposito dell’eradicazione della peste suina.

“Un significato enorme per la Sardegna – ribadisce – in termini di salute animale e ripresa dell’export di carne di maiale e insaccati. Dobbiamo tornare, anche nella produzione di prosciutti e salumi, a essere eccellenza riconosciuta come tale anche oltre i confini italiani”. “Sono convinto – conclude Cossa – che la Sardegna, in termini di produzione e lavorazione di carne suina debba tornare ad essere il diretto concorrente della Spagna di cui non invidiamo nulla avendo storicamente una qualità della materia prima e una abilità nella lavorazione delle carni di eguali misura e valore”.

“Il gruppo consiliare dei "Progressisti" esprime pieno sostegno al lavoro del personale dell'unità di progetto per l’eradicazione delle peste suina africana e del Corpo Forestale di Vigilanza ambientale impegnati, anche nei giorni scorsi, in importanti operazioni di abbattimento di capi infetti”.

Lo sottolinea, in una nota, il presidente del Gruppo consiliare dei Progressisti, Francesco Agus che aggiunge: “Il lavoro iniziato nella scorsa legislatura in appena 5 anni ha portato un calo della diffusione della malattia superiore al 90% e ha ridotto il numero stimato di capi positivi al virus ad appena seicento esemplari, secondo le stime dell'istituto zooprofilattico. Se ora siamo ad un passo dalla soluzione di un problema che da oltre quarant’anni azzoppa ogni prospettiva di sviluppo economico legato all’attività suinicola lo si deve alla determinazione di chi ha fatto parte dell’unità e al coraggio degli amministratori locali che hanno supportato l’iniziativa nel territorio”.

“I recenti avvenimenti – prosegue Agus – dimostrano però come sia necessario un ulteriore sostegno da parte di tutta la politica. Senza distinguo. Su questo punto non può più essere tollerata la minima ambiguità: questo vale anche per chi, probabilmente spinto solo da piccole logiche elettoralistiche, pensa ancora che le ragioni di qualche amico rassegnato a vivere nell’illegalità possano contare di più rispetto alle potenzialità ancora inespresse in Sardegna di un settore che altrove crea sviluppo e lavoro”.

“Su questi temi – conclude – chiediamo di discutere urgentemente le mozioni presentate dal centrosinistra da troppo tempo in attesa di calendarizzazione .Il gruppo dei Progressisti si augura che tutte le forze rappresentate in Consiglio regionale supportino l’azione dell’unità di progetto e del Cfva affinché sia conclusa celermente l’opera di abbattimento di tutti i capi potenzialmente infetti”.