“Ennesimo sbarco di migranti provenienti dall'Algeria in Sardegna. Occorre bloccare questa rotta subito, prima che la situazione finisca fuori controllo”.

Questo l’allarme lanciato sulla sua pagina Facebook dal coordinatore regionale e Deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, che aggiunge: “Abbiamo sollecitato il precedente Governo affinché si adoperasse per fermare le partenze, ora sollecitiamo il Conte-bis perché la Sardegna non può essere la destinazione di un traffico di persone umane che nulla ha a che vedere con l'accoglienza umanitaria e che, come affermato anche da Frontex, rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale”.