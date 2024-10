Energie per l’Italia sarà presente alle prossime elezioni comunali a Sassari, in programma domenica 26 maggio, e lo farà proponendo come candidata alla carica di Sindaco Gabriella Serra alla coalizione di centrodestra.

È ciò che emerso dalla riunione della direzione Provinciale e Comunale del partito che si è tenuta ieri sera in Viale Trento, presieduta da Elena Vidili e Alessio Paganini e alla presenza del coordinatore regionale Tore Piana.

“Dalla discussione è emersa – si legge nella nota – la ferma volontà di cambiamento nella gestione dell’amministrazione comunale oggi a guida PD. Il Partito Democratico, ha tutte le responsabilità della decadenza di peso politico di Sassari, perché governa la città ininterrottamente da 15 anni. Energie Per L’Italia Sardegna, si batterà perché a Sassari ci sia il cambiamento, sulla linea di quanto avvenuto alla Regione Sardegna, il 24 Febbraio scorso”.

“Sono troppe – prosegue la nota – , le cose incompiute, gestite male e che non vanno bene a Sassari. Ad iniziare dalla Viabilità, dalle manutenzioni del strade, dal Campus Universitario non ancora realizzato, alla stazione dei Pulman non realizzata, dal centro internodale ancora bloccato, dal mattatoio intercomunale non ancora ultimato, dalla Sanità che non funziona bene, dalle borgate trascurate, ma per Energie Per L’italia Sardegna l fatto più grave è stato la perdita di leaderschip della città capoluogo, a partire sulla vertenza della città metropolitana, delle vicende di aeroporto e porto di Porto Torres, alle vicende dei mancati investimenti del 5 gruppo nella termo centrale di Fiume Santo”.

Da giorni Epi ha iniziato la raccolta delle adesioni per le candidature per la lista e porterà al tavolo della coalizione di centro destra, sardista e autonomista, che quasi sicuramente si riunirà nei prossimi giorni.