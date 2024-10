Sembra non essersi risolta l’emergenza pediatri ad Alghero. Una situazione di disagio che ha costretto nuovamente il Sindaco Mario Bruno a rivolgersi all'assessore Luigi Arru, circa la problematica conseguente al pensionamento di due pediatri di libera scelta e la mancata sostituzione.

«Non è pensabile risparmiare sulla salute dei cittadini, figuriamoci su quella dei più piccoli ed indifesi – attacca il primo cittadino -. La mancata nomina dei pediatri in sostituzione a quelli andati in pensione ad Alghero è semplicemente vergognosa. Un'attesa assurda, inaccettabile, ancor più in un periodo caratterizzato da pichi influenzali, quella a cui sono costrette decine di famiglie algheresi oggi private di un diritto sacrosanto. Non è pensabile sostituire i pediatri con medici di base, e non è normale che numerosi bambini e neonati oggi si ritrovino senza un'adeguata assistenza sanitaria».

«Non bastano più le rassicurazioni, è ora che l'assessore regionale alla Sanità – ha aggiunto – intervenga con immediatezza e risolutezza, assicurando quell'efficiente servizio rivolto alle famiglie algheresi con neonati, fino ad oggi erogato con puntualità sul territorio. Ci sono perfino bimbi con importanti patologie e stringenti esigenze di continui monitoraggi, tra i tanti a cui oggi non è garantita la giusta attenzione, col serio rischio di esporli a nuovi problemi, gravando pesantemente sulle famiglie».

«Per questioni di spazi, privacy e sensibilità, – ha concluso – prima ancora che per preparazione, competenza e professionalità, è semplicemente assurdo ciò che oggi avviene nell'Assl territoriale di Alghero, che affida bimbi di pochi mesi direttamente ai medici di famiglia, pensando di poter gestire con accuratezza neonati insieme a pazienti geriatrici».