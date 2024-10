“Il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha presentato oggi il Piano nazionale per gli interventi nel settore idrico”. Lo annuncia in una nota Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna.

“Previsti oltre 55 milioni di euro per progetti e nuove infrastrutture in Sardegna – spiega Pais - al fine di contrastare l’emergenza idrica nel nostro territorio, mettendo a terra le risorse del Pnrr. Uno sforzo senza precedenti e opere concrete per i sardi, grazie alla determinazione e alla visione del ministro Salvini dopo anni di chiacchiere”, conclude il coordinatore della Lega in Sardegna.