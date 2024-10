“Più volte e a più riprese abbiamo segnalato alla Giunta regionale l’emergenza Forestas, offrendo il nostro onesto contributo, legislativo e politico, sul rinnovo delle convenzioni e l’assunzione di nuovo personale, due questioni legate inscindibilmente. La risposta è stata un assordante silenzio”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Salvatore Corrias.

Per l’onorevole l’atteggiamento della Giunta è “sintomo della conclamata incapacità di trovare una soluzione, delegata ad Aspal e a Forestas, costrette a trovare la quadra su un intrico che si potrebbe sciogliere agevolmente, se solo questa Giunta, sorda e distratta, lo volesse e ne avesse la capacità. Ma non lo vuole, e non è in grado di cercarla”.

“Questo è quanto sta accadendo, ed è bene che si sappia. Con il risultato che i sindaci, convocati in assessorato per gentile concessione, sono stati lasciati soli, e con essi le comunità che governano – sostiene Corrias -. Noi siamo preoccupati, seriamente preoccupati perché questa quiete annuncia la tempesta, e noi, nelle nostre comunità, in questo tempo così difficile, di tutto abbiamo bisogno tranne che di inutili tensioni e di guerre di contrada”.