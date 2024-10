“Al di là di quello che le istituzioni stanno facendo con tutte le loro forze, molto dipenderà dai nostri comportamenti e il comportamento principale che dobbiamo tenere è quello di rimanere a casa”.

Così il presidente del Consiglio regionale Michele Pais intervistato questa mattina da Sardegna Live.

“Il virus si propaga attraverso la circolazione delle persone e noi dobbiamo abbattere al massimo questa stessa circolazione. È l’unico modo che abbiamo, soprattutto per aiutare quelle persone con patologie”, ha aggiunto il presidente.

Alla domanda si possono fare passeggiate e attività sportiva all’aperto, Pais ha risposto: “Seppur sono pratiche che non sono legittimamente vietate, è vivamente raccomandato di non farlo perché tutte le occasioni di uscita mette non comunque a rischio la salute nostra e quella degli altri. Il sacrificio che mi sento di chiedere a tutti è quello di rimanere a casa e di uscire solamente per adempiere alle esigenze di vita estremamente necessarie”.