Sono state approvate ieri dal Consiglio regionale, le prime misure economiche urgenti per sostenere il comparto turistico sardo.

In base alla proposta di legge, sono previsti strumenti finanziari per favorire l’accesso al credito per le piccole e medie imprese in sofferenza con la programmazione della stagione turistica.

Inoltre ci saranno finanziamenti straordinari per il versamento degli oneri previdenziali e assistenziali per dare respiro alle imprese sarde.

“Secondo il dossier dell'Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna “Imprese e valore artigiano in Sardegna”, – sottolineano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Mura, Fausto Piga e Nico Mundula – nella nostra Regione sono oltre 6.500 le micro, piccole e medie imprese artigiane che si occupano di attività legate al turismo che soffrono gli effetti economici, diretti e indiretti, della paura da Coronavirus. Trasporti, ricettività, ristorazione, agroalimentare, servizi turistici, benessere, intrattenimento, attività ricreative e culturali ma anche produzione e vendita di monili, artigianato artistico: più di una impresa su 5, delle 35mila realtà artigiane della Sardegna, è coinvolta, direttamente o con l’indotto, nel mercato turistico regionale e soddisfa le richieste dei 3,2 milioni di arrivi e dei 15 milioni di presenze. Ammonta, invece, a 10.227 il totale delle imprese artigiane di tutti i settori, con 24.960 addetti, che sta segnalando difficoltà a causa dell'epidemia”.

“Numeri importanti che – rimarcano – non potevano che determinare un impegno concreto e tempestivo da parte della Regione Sardegna: stanziati 25 milioni di euro per salvare l’economia della stagione turistica. Il gruppo Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha accolto con soddisfazione l’approvazione delle misure urgenti per arginare gli effetti economici a discapito della filiera turistica sarda. “Un primo passo tempestivo per dare sollievo alle imprese in difficolta, ma occorre considerare il sistema economico sardo a 360 gradi e garantire il sostegno della Regione con azioni coraggiose in tutti i settori”

“La Regione sta facendo la sua parte – concludono Mura, Piga e Mundula – auspichiamo che anche il Governo nazionale affronti l’emergenza con misure straordinarie e immediate per abbattere imposte e tasse”.