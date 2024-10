Durissimo attacco ai leader del M5s da parte dell'ex deputata grillina Emanuela Corda, espulsa dal Movimento a febbraio per non aver votato la fiducia al Governo Draghi.

La deputata cagliaritana ha pubblicato una foto che ritrae Di Maio e Fico a fianco al governatore campano Vincenzo De Luca e al nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sostenuto da centrosinistra e M5s, commentando: "Questo è ciò che resta di un Movimento che avrebbe dovuto combattere il sistema e il bipolarismo. Un paio di capetti senza esercito che passano dalla parte del nemico non essendo più capaci di combatterlo".

"Aver perso in tutta Italia senza neppure sfiorare i ballottaggi dove si amministrava e far finta di aver vinto qualcosa precipitandosi a Napoli, lasciando soli a Roma coloro che avevano combattuto con onore, per festeggiare il candidato dell'avversario storico De Luca in coalizione con Mastella e tutto ciò che fino a ieri era inavvicinabile, è la dimostrazione di quanto queste persone siano ormai fuori dalla realtà. Isolate nei loro palazzi. Lontani anni luce dal paese reale".

"Ma prima o poi - conclude la parlamentare sarda - arriveranno anche le politiche e si accorgeranno d'essere inutili persino per il PD e tutti i partiti che sono riusciti a riesumare rinunciando ai principi e ai valori".