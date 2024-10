Le porte dei seggi si sono aperte alle 7 di oggi, 10 ottobre, in 98 Comuni sardi, dove si voterà fino alle 23. Poi domani, dalle 7 alle 15. I Comuni chiamati alle urne sarebbero dovuti essere 102, ma è stato rinviato il voto a Gonnoscodina, Seneghe, Sorgono e Zerfaliu, dove si è presentata nessuna lista.

Gli elettori saranno protagonisti in tre comuni della Città Metropolitana di Cagliari, 22 della provincia di Nuoro, 16 della provincia di Oristano, 23 della provincia di Sassari, 34 del Sud Sardegna. In 35 comuni un candidato sindaco che sfiderà il quorum del 50% più 1 dei votanti per evitare il commissariamento. E' la sfida alla quale sono chiamati i cittadini di Barrali, Decimoputzu, Pauli Arbarei, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Turri, Villanovaforru, Villaperuccio, Villasalto, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Nureci, Ruinas, Scano di Montiferro, Salarussa, Tramatza, Baunei, Belvì, Borore, Gadoni, Loculi, Orani, Orosei, Ovodda, Silanus, Talana, Triei, Alà dei Sardi, Ardara, Monteleone Rocca Doria, Muros e Nughedu San Nicolò.

Occhi puntati sui comuni con oltre 15mil abitanti. A Olbia il candidato di centrodestra Settimo Nizzi sfida la Grande Coalizione di Augusto Navone per ottenere il quarto mandato. Possibile ballottaggio a Capoterra e Carbonia (unico capoluogo al voto). Se nessun candidato otterrà il 50% più uno dei voti, il secondo turno si terrà il 24 e 25 ottobre.