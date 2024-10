“E’ una vittoria straordinaria che ci carica di gioia, orgoglio e responsabilità”. Matteo Salvini commenta così i risultati finora raggiunti.

“Milioni di italiani ci hanno chiesto di liberare il paese dalla precarietà decisa da Renzi. Lo vedo come un voto di futuro. La Lega è cresciuta molto, a Cagliari è all’11,6 %. E’ un percorso che inizia al sud. Lavoreremo per portare lavoro in Italia. Io mantengo le promesse”.

Nel corso della conferenza stampa, il leader della Lega sottolinea: “Ho letto tante analisi su coalizioni strane, ma la squadra su cui lavorare e ragione è quella di centrodestra”.