Elettori: 1.269.791 | Votanti: 834.998 (65,75%) Schede non valide: 25.486 ( di cui bianche: 8.455 ) Schede contestate: 160



Sezioni: 1.838 / 1.838 | N. collegi unin. chiusi: 3 / 3

"La Sardegna ha espresso un plebiscito per il Movimento Cinquestelle e, a seguire, per Salvini. I sardi - giustamente arrabbiati con Pd e Forza Italia per i disastri degli ultimi 25 anni - non hanno voluto sentire ragioni. Né riguardo alla consistenza dei candidati grillini delegati a rappresentarci a Roma, né sulla sostanziale inutilità dei voti sardi nel calderone italiano. Infatti, i voti sardi non hanno spostato nulla. E l'Italia sarà sostanzialmente ingovernabile. Il Progetto Autodeterminatzione ha costruito un metodo, una rete, una organizzazione, dei gruppi di lavoro. Al Senato, in Sardegna, Autodeterminatzione esordisce sfiorando il 3% - a un passo da LeU - sopravanzando Udc e Bonino. Il nostro è un risultato importante per una lista nata poco più di un mese e mezzo fa. Come abbiamo detto e ripetuto in tante occasioni, questa campagna elettorale per noi è solo il primo chilometro di una maratona appena iniziata".