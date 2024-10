Sezioni: 1.838 / 1.838 | N. collegi unin. chiusi: 6 / 6

Elettori: 1.368.482 | Votanti: 896.495 (65,51%) Schede non valide: 27.235 ( di cui bianche: 8.256 ) Schede contestate: 260 |

"Ieri notte durante lo spoglio, quando pensavo a un secondo Tsunami, immaginavo che il giorno si sarebbe aperto così, con un’affermazione senza precedenti, una vittoria di popolo e democrazia. In Sardegna l’onda lunga, un fantastico 42,41% alla Camera al momento, é ancora più marcata, travolge e punisce un sistema politico, colpevole di incapacità, cinismo e insensibilità sociale. Questo abbraccio democratico di tutti voi al nostro Movimento, arriva nonostante contro di noi si sia mossa una campagna aggressiva, denigratoria, per farci apparire dei perfetti incapaci. I cittadini e i miei conterranei, quasi uno su due, hanno dato fiducia a questo sogno, il 4 marzo è arrivato, adesso si costruisce il futuro. Grazie e ancora grazie a chi si è speso in questa battaglia e chi ha deciso di crederci."