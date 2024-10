Dopo il Tar, anche il Consiglio di Stato ha bocciato il ricorso presentato da Marzia Cilloccu (Campo Progressista), Pierfranco Zanchetta (Upc) e Antonio Gaia (Upc) sul sistema delle adesioni tecniche. Tra quelli in bilico anche i Consiglieri regionali della Lega, compreso il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

“Gli avversari vanno battuti sul campo non cercando escamotage giudiziarie. Non possiamo, pertanto, che essere felici per la fine di questa vicenda che, a distanza di più di un anno dalla proclamazione degli eletti, vede garantito il rispetto della volontà popolare liberamente espresso attraverso il voto”, queste le parole pronunciate dal capogruppo Dario Giagoni.

“Noi da sempre abbiamo mostrato massima fiducia nella giustizia e nella magistratura – ha concluso -. Ben consapevoli che coloro i quali avevano come primario intento quello di gettar fango sulle azioni del nostro movimento politico si sarebbero ben presto scontrata con l’inconsistenza giuridica delle accuse”.