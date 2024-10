Voto anticipato per le elezioni regionali in Sardegna. Come riporta l’Unione, l'ipotesi è reale in quanto è stata portata al vaglio nei giorni scorsi.

Nell’Isola si potrebbe votare infatti il prossimo autunno anziché a febbraio 2024 e a trarne vantaggio sarebbe soprattutto il centrodestra. Centrosinistra e Movimento Cinquestelle, infatti, non sarebbero ancora organizzati per le urne.

Intanto l’attuale governatore Christian Solinas sarebbe riuscito a riconquistare in questi mesi la fiducia dei vertici del Carroccio e quindi a far accettare l'ipotesi di una sua ricandidatura.