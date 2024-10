Presentati questa mattina i candidati alle prossime elezioni Politiche della lista di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni. Nei prossimi giorni ci sarà la presentazione delle liste.

Proprio il Presidente di Fdi ha voluto rimarcare come anche in Sardegna "non si è voluto ricercare nomi di personaggi famosi o celebrità ma si è puntato su chi ha si è speso con la militanza e la passione in questi anni per far crescere il movimento e la propria comunità locale. Una legge elettorale, che Fdi non voleva ed ha votato, ha comportato scelte dolorose ma la forza di Fdi si basa soprattutto sulla partecipazione, l'entusiasmo e il lavoro della comunità militante".

Oltre alle conferma per l’uninominale nei collegi Nuoro Ogliastra e Oristano-Medio Campidano dell’uscente Bruno Murgia e dell’ex consigliere regionale Gianni Lampis, spunta la candidatura del coordinatore regionale Salvatore Deidda nel plurinominale Camera Sud.

Subito dietro ci sono Federica Casu (Terralba, figlia del compianto ex Sindaco Rinaldo Casu), Alessio Mereu (capogruppo Fdi Cagliari) e Silvia Sanna (Ingegnere, libera professionista di Serrenti)

Per il collegio Camera Nord dopo Bruno Murgia, Stefania Vargiu (assessore Tortolì), Gigi Carbini - Olbia (pilota Meridiana), Laura Moro (Avvocato_Sassari).

Per il plurinominale del Senato Giovanni Satta (medico oculista) vl, Roberta Maccioni (insegnante e consigliere Sanluri), Ivo Zoncu (ex Sindaco Riola Sardo) e Chiara Contu (consigliere comunale Selargius).