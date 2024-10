Il centrodestra si è presentato ieri agli elettori in quello che è “il luogo- simbolo della ripartenza del nord ovest della Sardegna: l'aeroporto di Alghero”.

Maria Grazia Salaris (Ncd), candidata al collegio uninominale del Senato, Antonio Moro (Lega-Psd'Az), candidato al collegio uninominale del Senato, Laura Giorico (FI) candidata al Collegio plurinominale del Senato, Gabriele Satta (FI), candidato al collegio plurinominale nord della Camera, e Giorgia Vaccaro (Lega), candidata al collegio plurinominale nord della Camera, hanno spiegato quali sono stati i motivi che li hanno portati a candidarsi. Da tutti loro è emersa la grande voglia di cambiamento e di “invertire la tendenza del nostro sistema economico e sociale messo in ginocchio da scelte discutibili che stanno penalizzando il territorio del nord ovest della Sardegna”. Presente all’incontro il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, i rappresentanti di tutti i partiti della coalizione e Toni Iwobi, responsabile del dipartimento nazionale immigrazione della Lega.

"Ripartiamo dalle macerie - ha detto Maria Grazia Salaris - che la Giunta regionale della Sardegna ha creato in questi ultimi anni con scelte politiche scellerate che hanno desertificato ed affossato completamente il nostro territorio. La certificazione dei loro danni – ha continuato la candidata - risulta evidente dalla crescente disoccupazione, dalla crisi delle imprese e dall'impoverimento progressivo delle nostre famiglie. Una situazione economica sempre più allarmante. Dobbiamo riprendere il governo del paese per effettuare un'azione di rilancio e invertire la tendenza che oggi vede emigrare i nostri figli per studiare e per cercare un lavoro e importare in Sardegna nuovi poveri da paesi lontani".

Prima della presentazione i candidati hanno fatto visita ai lavoratori della miniera di Olmedo che da mesi stanno combattendo per salvare il posto di lavoro.