Codice etico, carta dei valori, manifesto programmatico. E l'adozione di un nuovo simbolo, che rappresenterà Rossomori, Sardegna Possibile, Sardos, Liberu, Irs, Sardegna Natzione, Comunidades, Gentes, da depositare in vista delle elezioni politiche e regionali.

Il tavolo politico del Progetto Autodeterminatzione si è riunito a Bauladu per l'ultimo incontro del 2017.

Le diverse componenti hanno discusso di codice etico, carta dei valori e manifesto programmatico.

“Preso atto del clima di entusiasmo e collaborazione nel quale i delegati hanno riferito di aver lavorato nel processo di elaborazione dei documenti, il tavolo politico – ha spiegato il portavoce Anthony Muroni - ha delegato due diverse componenti a procedere con l'adozione del codice etico e all'elaborazione di un percorso che porti all'apertura di un Centro studi e di un laboratorio programmatico che, in tempi brevi, definisca il Manifesto dei valori e gli ambiti di intervento e proposte del Progetto”.

Caratteristiche comuni dovranno essere discontinuità, novità, esigibilità, sostenibilità e adeguatezza rispetto ad attese e necessità della società sarda.

Il tavolo politico del Progetto Autodeterminatzione ha poi dato incarico al portavoce Anthony Muroni, in stretto contatto con le componenti delegate, di attivare le procedure per il deposito - presso gli uffici ministeriali competenti - del simbolo della coalizione, in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 e delle Regionali di febbraio 2019.

Il suddetto simbolo è stato adottato, all'unanimità, nel corso della riunione e verrà presentato alla stampa nelle ore successive al suo deposito presso il Ministero.