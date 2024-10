Nessun accordo raggiunto dalla commissione del Pd incaricata di stilare la lista dei candidati da assegnare in tutti e dodici i collegi della Sardegna in vista delle politiche del 4 marzo.

I sei componenti - due dell'Area Soru (lo stesso Renato Soru e l'ex sindaco di Villasimius Tore Sanna), due dell'area Cabras-Fadda (il consigliere regionale Cesare Moriconi e il vicesegretario sardo Pietro Morittu) e due renziani (l'ex coordinatore di garanzia per le primarie nazionali per la segreteria vinte da Renzi, Sebastiano Mazzone, e il deputato uscente Siro Marrocu) - insieme con il segretario regionale Giuseppe Luigi Cucca si incontreranno di nuovo domani alle 16.30, sempre nella sede del Pd di viale Regina Margherita a Cagliari.

Il tavolo di domani potrebbe essere quello decisivo. Se il nodo sta nella necessità di rappresentare equamente le tre correnti sarde del Pd con rispettivi capolista nei tre collegi proporzionali, una soluzione potrebbe essere quella di iniziare a considerare come "sicuro" anche il secondo posto nel collegio proporzionale del Sud Sardegna per la Camera. In questo modo - considerato che il segretario regionale non potrebbe essere spostato dal proporzionale unico del Senato - la tripartizione sarebbe garantita.