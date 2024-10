“Trionfo Marche! Grazie a Francesco Acquaroli e a Fratelli d'Italia un'altra roccaforte della sinistra sarà amministrata dal centrodestra. Da nord a sud Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce in tutte le regioni al voto”. È il commento di Giorgia Meloni alla luce dei risultati ottenuti dal candidato del centrodestra Francesco Acquaroli. È il deputato di Fratelli d’Italia il nuovo Governatore della Regione Marche.

“Grazie a tutti gli italiani che hanno scelto Fratelli d'Italia: l'unico partito che cresce da nord a sud in tutte le regioni al voto. Come sempre, non tradiremo la vostra fiducia. Continueremo a lavorare e a batterci per un'Italia libera, forte e coraggiosa”, ha detto Meloni.

Francesco Acquaroli vince con il 49,13%. Dietro il candidato del centrosinistra Maurizio Mangialardi 37,29% e Gian-Mario Mercorelli (M5S) 8,62%.